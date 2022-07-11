Прокоментував ці чутки 24 каналу і російський публіцист Андрій Піонтковський. Він каже, що захоплюється великим другом України Борисом Джонсоном.

До теми Історія Черчилля підштовхуватиме, – політолог припустив, чи залишиться Джонсон у політиці

За його словами, треба сподіватися, що він нікуди не піде зі світової політики.

Пішли чутки з НАТО про те, що, можливо, Джонсон стане наступним генеральним секретарем Альянсу. Це буде колосальний успіх,

– заявив Піонтковський.

Він вважає, що Джонсон, напевно, єдиний, хто так точно розумів:

що відбувається в Україні,

що тут бореться цілковите зло з цивілізованим світом,

що Україна не лише бореться за свою незалежність, вона зараз захищає весь Захід.

Читайте також Вражений дріб'язковістю західних політиків, – Піонтковський відреагував на відставку Джонсона

Дивіться повне інтерв'ю з Андрієм Піонтковським: відео 24 каналу



До слова, експерти запевняють, що різкої зміни політики щодо України у Великій Британії не буде. Насамперед тому, що теперішня допомога Україні має у Британії велику суспільну підтримку.

Що відомо про відставку Бориса Джонсона