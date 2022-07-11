Прокоментував ці чутки 24 каналу і російський публіцист Андрій Піонтковський. Він каже, що захоплюється великим другом України Борисом Джонсоном.
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За його словами, треба сподіватися, що він нікуди не піде зі світової політики.
Пішли чутки з НАТО про те, що, можливо, Джонсон стане наступним генеральним секретарем Альянсу. Це буде колосальний успіх,
– заявив Піонтковський.
Він вважає, що Джонсон, напевно, єдиний, хто так точно розумів:
- що відбувається в Україні,
- що тут бореться цілковите зло з цивілізованим світом,
- що Україна не лише бореться за свою незалежність, вона зараз захищає весь Захід.
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Дивіться повне інтерв'ю з Андрієм Піонтковським: відео 24 каналу
До слова, експерти запевняють, що різкої зміни політики щодо України у Великій Британії не буде. Насамперед тому, що теперішня допомога Україні має у Британії велику суспільну підтримку.
Що відомо про відставку Бориса Джонсона
- 7 липня стало відомо, що Борис Джонсон погодився на відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії. За день до того десятки держслужбовців заявила про небажання працювати з Джонсоном.
- Загалом свої посади в уряді Великобританії вирішили залишити 54 чиновники різного рангу. Серед них виявились і найближчі соратники Бориса Джонсона. Фактично, його однопартійці змусили його до прийняття рішення про відставку.
- За даними BBC, Джонсон погодився на відставку за умови, що він залишиться главою уряду до призначення нового лідера Консервативної партії.
- Це означає, що Джонсон залишиться на посаді до осені цього року. Нового лідера Консервативної партії оберуть до кінця літа.