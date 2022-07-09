Об этом 24 канала рассказал директор института мировой политики Евгений Магда. Он также отметил, что не стоит забывать и о жизненном пути кумира Джонсона – Уинстона Черчилля, занимавшего должность британского премьера дважды.

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Здесь мы даже можем вспомнить историю Черчилля, который дважды в истории Британии был премьер-министром, говорит Магда.

Такая история будет подталкивать Джонсона к тому, чтобы снова соревноваться за должность руководителя британского правительства, но это произойдет сразу после отставки.

– убежден политолог.

Шутки о том, что давайте предложим Джонсону должность украинского премьера – это, конечно, прекрасно, но впишется ли украинская политика к Борису Джонсону, говорит Евгений Магда.

Подробно о политической деятельности Джонсона в разговоре с Евгением Магдой: смотрите видео

Борис Джонсон ушел в отставку с поста премьера Великобритании

7 июля стало известно, что Борис Джонсон согласился на отставку с поста премьер-министра Великобритании. Днем ранее беспрецедентное количество госслужащих заявило о своем нежелании работать в Кабинете Джонсона.

Первыми свои посты 5 июля покинули министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид и министр финансов Риши Сунак.

Свои должности в правительстве Великобритании решили оставить 54 чиновника разного ранга. Среди них оказались и самые близкие соратники Бориса Джонсона. Фактически его однопартийцы принудили его к принятию решения об отставке.

По данным BBC, Джонсон согласился на отставку при условии, что оно останется главой правительства до назначения нового лидера Консервативной партии. Только после этого он готов покинуть премьерское кресло.

Это означает, что Джонсон останется в должности до осени этого года . Нового лидера Консервативной партии изберут до конца лета. Борис Джонсон будет занимать должность премьер-министра Великобритании до очередных выборов. После них он покинет должность.

Обвинения в отношении Бориса Джонсона и его деятельности

Самые громкие обвинения начали раздаваться в сторону премьера после начала эпохи коронавируса. После отставки весной 2021 советник Джонсона Доминик Каммингс выступил перед специальной комиссией с докладом. В которой, в частности, он заявил, что тысячи людей погибли впустую из-за того, что Джонсон откладывал введение карантина. Это, по словам Каммингса, означало, что Джонсон "непригоден для должности" премьер-министра.

Затем был ряд обвинений в коррупции и кумовстве, а также в пренебрежении стандартами и правилами поведения. Кроме того, Джонсон пытался изменить дисциплинарный кодекс для депутатов, чтобы помочь своему союзнику Оуэну Патерсону избежать увольнения за нарушение правил лоббирования.