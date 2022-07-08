Отставка Бориса Джонсона объясняется внутриполитической дисциплиной Великобритании. Это то, к чему мы должны идти – к идеальным моделям поведения. Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Важно Он живет этим, – Пионтковский считает, что Джонсон станет главным архитектором Украины

Еще раз подчеркиваю: нельзя говорить одно, делать второе, думать о третьем, за спиной подписывать какие-то серые схемы и т.д.

– сказал он.

Отставка Джонсона – пример для других

Подоляк подчеркнул, что Джонсон действительно очень ценная историческая фигура для Украины. "Мы должны это ценить и навсегда запечатлеть это в своей памяти, исторической памяти", – сказал он.

Эти фамилии, в частности Джонсона, нужно поставить в ряд людей, которые сегодня помогают нам добыть в борьбе право быть свободным, независимым, суверенным государством. "И мы обязательно это сделаем", – уверен советник ОП.

С другой стороны, даже мелочные детали принуждают общество серьезно к этому относиться. Именно поэтому оно здорово. И Британия – это красноречивый пример.

"Даже мелочь мешает обществу смотреть положительно на определенных людей. Мы должны это в качестве примера брать и, думаю, что мы возьмем", – подытожил Подоляк.

Как отреагировали на отставку Джонсона

Эксклюзивное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео