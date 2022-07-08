Отставка Бориса Джонсона объясняется внутриполитической дисциплиной Великобритании. Это то, к чему мы должны идти – к идеальным моделям поведения. Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
Важно Он живет этим, – Пионтковский считает, что Джонсон станет главным архитектором Украины
Еще раз подчеркиваю: нельзя говорить одно, делать второе, думать о третьем, за спиной подписывать какие-то серые схемы и т.д.
– сказал он.
Отставка Джонсона – пример для других
Подоляк подчеркнул, что Джонсон действительно очень ценная историческая фигура для Украины. "Мы должны это ценить и навсегда запечатлеть это в своей памяти, исторической памяти", – сказал он.
Эти фамилии, в частности Джонсона, нужно поставить в ряд людей, которые сегодня помогают нам добыть в борьбе право быть свободным, независимым, суверенным государством. "И мы обязательно это сделаем", – уверен советник ОП.
С другой стороны, даже мелочные детали принуждают общество серьезно к этому относиться. Именно поэтому оно здорово. И Британия – это красноречивый пример.
"Даже мелочь мешает обществу смотреть положительно на определенных людей. Мы должны это в качестве примера брать и, думаю, что мы возьмем", – подытожил Подоляк.
Как отреагировали на отставку Джонсона
- Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что весь украинский народ с грустью воспринял новость об отставке британского лидера. Джонсон – настоящий друг Украины, с первого дня полномасштабного вторжения продемонстрировал решительную позицию.
- Уход Джонсона вызвал бурную реакцию в сети. Кажется, мощную волну мемов уже не остановить.
- На решение отреагировал и украинский шоу-бизнес. В частности, высказались Ольга Фреймут, Владимир Остапчук, Катя Осадчая и Тарас Цымбалюк.
- Российский публицист Андрей Пионтковский назвал Джонсона величественным человеком. Он поражен мелочностью западных политиков, не понимающих масштабы происходящего. Сегодня в Украине разрешается судьба мира, судьба XXI века.
- Экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко сказал, что Джонсона отличает позиция – какая была, есть и будет. Он подчеркнул: второго Джонсона, к сожалению, нет.
Эксклюзивное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео