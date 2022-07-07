Зеленский поблагодарил Джонсона за решительную и бескомпромиссную поддержку Украины с первого дня вторжения России. Премьер являлся лидером в отстаивании украинских интересов на международной арене.

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Украинцы будут помнить лидерство и харизму Джонсона

Зеленский не сомневается, что поддержка Великобритании сохранится – государства останутся крепкими союзниками и друзьями. Однако личное лидерство и харизма Джонсона делали эту поддержку особенной.

Все мы с грустью восприняли эту новость. Не только я, но и все украинское общество, которое вам очень симпатизирует,

– подчеркнул президент.

О чем еще говорили политики

Зеленский также проинформировал Джонсона о развитии ситуации на фронте.

Обсудили текущее состояние и перспективы украинско-британского сотрудничества. В частности, оборонное взаимодействие и политическую поддержку.

Другой ключевой темой переговоров было разблокирование экспорта зерна из украинских портов.

У Зеленского поблагодарили Джонсона / Фото из телеграма Ермака

Джонсона все понимают без слов

Глава ОП Андрей Ермак написал, что Джонсон – это тот человек, которого все понимают без слов. Война показала настоящих друзей, в частности, Великобританию и, собственно, Джонсона. По словам Ермака, у Украины с Великобританией общая цель – победа над россией.

"Благодарю Бориса, уважаем его решение, рад буду снова встретиться с ним в Киеве. Продолжаем работать на общую победу", – отметил глава ОП.

Что известно об отставке Джонсона

Премьер-министр Великобритании 7 июля объявил о своей отставке. Также он покинул пост главы Консервативной партии. Однако Джонсон будет выполнять свои обязанности до избрания преемника.

Политик заверил, что кадровые изменения не повлияют на поддержку Украины.

Скандал вокруг премьер-министра разгорелся из-за назначения Криса Пинчера на должность парламентского организатора Консервативной партии. Его обвиняют в домогательствах.

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