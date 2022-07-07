Зеленський подякував Джонсону за рішучу та безкомпромісну підтримку України з першого дня вторгнення росії. Прем'єр був лідером у відстоюванні українських інтересів на міжнародній арені.
До теми Джонсон оголосив про відставку з крісла прем'єра і голови Консервативної партії
Українці пам'ятатимуть лідерство та харизму Джонсона
Зеленський не сумнівається, що підтримка Великої Британії збережеться – держави залишаться міцними союзниками та друзями. Проте особисте лідерство й харизма Джонсона робили цю підтримку особливою.
Друже Борисе, усі ми із сумом сприйняли цю новину. Не лише я, а й усе українське суспільство, яке вам дуже симпатизує,
– наголосив президент.
Про що ще говорили політики
- Зеленський також поінформував Джонсона про розвиток ситуації на фронті.
- Обговорили поточний стан і перспективи українсько-британської співпраці. Зокрема, оборонну взаємодію та політичну підтримку.
- Іншою ключовою темою перемовин було розблокування експорту зерна з українських портів.
У Зеленського подякували Джонсону / Фото з телеграму Єрмака
Джонсона всі розуміють без слів
Глава ОП Андрій Єрмак написав, що Джонсон – це та людина, яку всі розуміють без слів. Війна показала справжніх друзів, зокрема, Велику Британію та, власне, Джонсона. За словами Єрмака, в України з Великою Британією спільна мета – перемога над росією.
"Дякую Борису, поважаємо його рішення, радий буду знову зустрітися з ним у Києві. Продовжуємо працювати на спільну перемогу", – зазначив глава ОП.
Що відомо про відставку Джонсона
- Прем'єр-міністр Великої Британії 7 липня оголосив про свою відставку. Також він покинув посаду глави Консервативної партії. Однак Джонсон буде виконувати свої обов'язки до обрання наступника.
- Політик запевнив, що кадрові зміни не вплинуть на підтримку України.
- Скандал довкола прем'єр-міністра розгорівся через призначення Кріса Пінчера на посаду парламентського організатора Консервативної партії. Його звинувачують у домаганнях.
Детальніше – Джонсон оголосив про відставку з крісла прем'єра: відео