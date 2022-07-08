Відставка Бориса Джонсона пояснюється внутрішньополітичною дисципліною Великої Британії. Це те, до чого ми маємо йти – до ідеальних моделей поведінки. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу сказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Ще раз підкреслюю: не можна казати одне, робити друге, думати про третє, за спиною підписувати якісь сірі схеми й тому подібне,

– сказав він.

Відставка Джонсона – приклад для інших

Подоляк наголосив: Джонсон справді дуже цінна історична фігура для України. "Ми маємо це цінувати й назавжди закарбувати у своїй пам'яті, історичній пам'яті", – відзначив він.

Ці прізвища, зокрема Джонсона, потрібно поставити у ряд людей, які сьогодні допомагають нам вибороти право бути вільною, незалежною, суверенною державою. "І ми обов'язково це зробимо", – впевнений радник ОП.

З іншого боку, навіть дріб'язкові деталі змушують суспільство серйозно до цього ставитися. Саме тому воно є здоровим. І Британія є цьому красномовним прикладом.

"Навіть дріб'язок заважає суспільству дивитись позитивно на певних людей. Ми маємо це як приклад брати й, думаю, що ми візьмемо", – підсумував Подоляк.

Як відреагували на відставку Джонсона

Ексклюзивне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивіться відео