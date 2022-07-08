Відставка Бориса Джонсона пояснюється внутрішньополітичною дисципліною Великої Британії. Це те, до чого ми маємо йти – до ідеальних моделей поведінки. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу сказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.
Важливо Він живе цим, – Піонтковський вважає, що Джонсон стане головним архітектором України
Ще раз підкреслюю: не можна казати одне, робити друге, думати про третє, за спиною підписувати якісь сірі схеми й тому подібне,
– сказав він.
Відставка Джонсона – приклад для інших
Подоляк наголосив: Джонсон справді дуже цінна історична фігура для України. "Ми маємо це цінувати й назавжди закарбувати у своїй пам'яті, історичній пам'яті", – відзначив він.
Ці прізвища, зокрема Джонсона, потрібно поставити у ряд людей, які сьогодні допомагають нам вибороти право бути вільною, незалежною, суверенною державою. "І ми обов'язково це зробимо", – впевнений радник ОП.
З іншого боку, навіть дріб'язкові деталі змушують суспільство серйозно до цього ставитися. Саме тому воно є здоровим. І Британія є цьому красномовним прикладом.
"Навіть дріб'язок заважає суспільству дивитись позитивно на певних людей. Ми маємо це як приклад брати й, думаю, що ми візьмемо", – підсумував Подоляк.
Як відреагували на відставку Джонсона
- Президент України Володимир Зеленський сказав, що увесь український народ із сумом сприйняв новину про відставку британського лідера. Джонсон – справжній друг України, який з першого дня повномасштабного вторгнення продемонстрував рішучу позицію.
- Відставка Джонсона викликала бурхливу реакцію у мережі. Здається, потужну хвилю мемів вже не зупинити.
- На рішення відреагував і український шоубізнес. Зокрема, висловилися: Ольга Фреймут, Володимир Остапчук, Катя Осадча й Тарас Цимбалюк.
- Російський публіцист Андрій Піонтковський назвав Джонсона величною людиною. Він вражений дріб'язковістю західних політиків, які не розуміють масштаби того, що відбувається. Сьогодні в Україні вирішуються доля світу, доля XXI століття.
- Ексголова МЗС України Володимир Огризко сказав, що Джонсона вирізняє позиція – яка була, є і буде. Він наголосив: другого Джонсона, на жаль, немає.
Ексклюзивне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивіться відео