Рішення про його відставку стало неабияким ударом як для українського, так і для британського народів. Про це 24 каналу сказав Андрій Піонтковський.

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Велика Британія – наш надійний союзник

7 червня Борис Джонсон оголосив про свою відставку. Політик подякував британцям і не оминув увагою Україну. Під час своєї промови він підкреслив, що Велика Британія стала лідером в організації підтримки вільним світом України, яка бореться проти окупантів.

Це людина, яка живе Україною. Він знає, що там зараз відбувається,

– підкреслив Піонтковський.

Росіяни радіють

На думку його думку, в управлінні Англії нічого не зміниться, тож кремль не має шансів. Публіцист наголосив: у Москві чітко розуміють, якою харизматичною фігурою є Борис Джонсон для України. "Це більше втрата для України, аніж для Англії", – сказав він.

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Відставка Джонсона: що відомо

Вчора, 7 липня, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про свою відставку та покинув пост лідера Консервативної партії.

Політик відзначився рішучими поглядами на російсько-українську війну. Він наголосив, що таке рішення жодним чином не позначиться на підтримці України. "Британія продовжить підтримувати вашу боротьбу за свободу настільки довго, скільки це буде потрібно", – заявив він.

Відомо, що Джонсон перебуватиме на посаді ще 3 місяці. Наразі Лондон обирає нового прем'єр-міністра. Серед основних претендентів на посаду – міністр оборони Великої Британії Бен Воллес та глава МЗС Ліз Трасс. Вони також мають чітку та рішучу позицію щодо підтримки України.

Президент Володимир Зеленський назвав Джонсона справжнім другом України та подякував за рішучу та безкомпромісну підтримку з першого дня вторгнення росії.

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