Рішення про його відставку стало неабияким ударом як для українського, так і для британського народів. Про це 24 каналу сказав Андрій Піонтковський.
Цікаво знати Це стало б смертю путіна, – Давидюк пояснив, чи міг би Джонсон працювати прем'єром України
Велика Британія – наш надійний союзник
7 червня Борис Джонсон оголосив про свою відставку. Політик подякував британцям і не оминув увагою Україну. Під час своєї промови він підкреслив, що Велика Британія стала лідером в організації підтримки вільним світом України, яка бореться проти окупантів.
Це людина, яка живе Україною. Він знає, що там зараз відбувається,
– підкреслив Піонтковський.
Росіяни радіють
На думку його думку, в управлінні Англії нічого не зміниться, тож кремль не має шансів. Публіцист наголосив: у Москві чітко розуміють, якою харизматичною фігурою є Борис Джонсон для України. "Це більше втрата для України, аніж для Англії", – сказав він.
До теми Дурнуваті розбірки, – Піонтковський жорстко відреагував на відставку Джонсона
Відставка Джонсона: що відомо
- Вчора, 7 липня, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про свою відставку та покинув пост лідера Консервативної партії.
- Політик відзначився рішучими поглядами на російсько-українську війну. Він наголосив, що таке рішення жодним чином не позначиться на підтримці України. "Британія продовжить підтримувати вашу боротьбу за свободу настільки довго, скільки це буде потрібно", – заявив він.
- Відомо, що Джонсон перебуватиме на посаді ще 3 місяці. Наразі Лондон обирає нового прем'єр-міністра. Серед основних претендентів на посаду – міністр оборони Великої Британії Бен Воллес та глава МЗС Ліз Трасс. Вони також мають чітку та рішучу позицію щодо підтримки України.
- Президент Володимир Зеленський назвав Джонсона справжнім другом України та подякував за рішучу та безкомпромісну підтримку з першого дня вторгнення росії.
Піонтковський про відставку Джонсона: Я вражений дріб'язковістю політиків: дивіться відео