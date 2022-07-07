Ліз Трасс підкреслила, що завдяки Борису Джонсону у Британії стався Brexit, який був надзвичайно важливий для британців.

Важливо Джонсон оголосив про відставку з крісла прем'єра і голови Консервативної партії

Вона також додала, що саме уряд Джонсона виступив за вакцинацію у країні та підтримав Україну у протистоянні російській агресії.

Нам потрібен спокій і єдність зараз і продовжувати керувати, поки не знайдеться новий лідер,

– наголосила Трасс.

Відставка Бориса Джонсона: головне

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що йде у відставку з посади очільника уряду та лідера Консервативної партії. Однак він буде виконувати обов'язки, поки не призначать нового лідера партії. Процес вибору має розпочатися вже зараз, наголосив Джонсон під час звернення 7 липня.

Джонсон подякував своїм громадянам і не забув у своїй промові про Україну. Він закликав Британію стати лідером у Європі за рівнем підтримки України.

Раніше Борис Джонсон заявляв, що не збирається йти з посади прем'єр-міністра, попри урядову кризу. Як пояснив Джонсон своє рішення, його відставка викличе дострокові вибори, на яких Консервативна партія може програти.

Хто може замінити Джонсона

В уряді Британії є достойні люди. До прикладу, міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес, який чітко та рішуче підтримує Україну, не менше ніж Борис Джонсон.

Також серед прихильників міністерка закордонних справ Ліз Трасс, вона на другому чи третьому місці. Вона також займає чітку позицію щодо України.