Таку думку висловив 24 каналу колишній міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко.

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Що вирізняє Джонсона серед інших політиків

Огризко схарактеризував Джонсона як унікальну особистість та неординарну, до певної міри екстравагантну людину. Водночас британський прем'єр має власні переконання та чітку позицію.

"Це те, що вирізняє його (Джонсона – 24 канал) від багатьох теперішніх західних політиків, які не мають позиції або не хочуть її демонструвати. У Джонсона позиція є і залишатиметься", – наголосив Огризко.

Як відставка Джонсона вплине на курс Лондона щодо України

Ексміністр закордонних справ додав, що варто зважати на політику Консервативної партії, яку представляє британський прем'єр.

"Ми говоримо про консерваторів, які чітко заявили про підтримку того курсу, який сформулював Джонсон", – підкреслив він.

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Глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс та міністр оборони Бен Воллес неодноразово демонстрували свою підтримку України. За словами Огризка, саме ці дві посади є визначальними у питаннях зовнішньої політики та безпеки. Він висловив сподівання, що позиція Великої Британії не зміниться.

Якщо вірити повідомленням про те, що Воллес є однозначним фаворитом (на посаду прем'єра – 24 канал), то думаю, що на загальний курс Британії відносно України відставка Джонсона негативно не вплине. Але безумовно, такого другого Джонсона, на жаль, немає,

– наголосив ексглава МЗС України.

Огризко додав, що Бен Воллес, який може стати наступником Джонсона на посаді прем'єра, є "новою надією" для України. Адже він також має чітку позицію щодо підтримки України у боротьбі з росією.

Урок для західних політиків

У відставці Джонсона є і позитивний момент.

З одного боку, це дуже погано, коли ми втрачаємо друзів. З іншого боку, це великий позитив з точки зору стандартів демократії,

– наголосив Огризко.

Ексглава МЗС вважає, що ситуація із відставкою Джонсона може стати уроком для багатьох західних політиків. Адже, додав Огризко, треба бути чесним зі своїми колегами та говорити те, що є насправді, тому що правда рано чи пізно випливе.

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