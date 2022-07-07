З початку повномасштабного вторгнення росії Велика Британія стала однією з тих країн, які найбільше підтримали нашу державу у героїчній боротьбі проти навали окупантів, зокрема, завдяки влучним висловлюванням та рішучим діям очільника британського уряду. 24 канал зібрав реакції та меми українців щодо відставки улюбленця мільйонів Бориса Джонсона.

Детальніше Джонсон оголосив про відставку з крісла прем'єра і голови Консервативної партії

Як на відставку Джонсона відреагували українські високопосадовці

Володимир Зеленський після заяви про відставку Бориса Джонсона провів з ним телефонну розмову. Президент подякував британському політику за рішучу та безкомпромісну підтримку України, а також за лідерство у відстоюванні інтересів нашої держави на міжнародній арені.

Усі ми з сумом сприйняли цю новину. Не лише я, а й усе українське суспільство, яке вам симпатизує,

– підкреслив Зеленський.

Відреагував на рішення Джонсона піти з посади прем'єр-міністра Великої Британії й очільник Офісу Президента Андрій Єрмак. Посадовець наголосив, що в України та Британії спільна мета – перемога над Росією, й вона залишиться такою надалі.

Борис Джонсон – це та людина, яку ми розуміємо без слів. Війна продемонструвала нам всім справжніх друзів. І саме Велика Британія, як країна, її народ та Борис Джонсон, як прем'єр, дуже нам допомагають. Ми вдячні за це,

– зазначив Єрмак.

Подякував британському прем'єру й спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. На своїй сторінці у твітері він написав: "Повірте мені, ваш час ще не закінчився! Ніколи не здавайтесь".

За що українці люблять Бориса Джонсона

У своїй промові, в якій Джонсон і заявив про відставку, він не забув згадати про Україну. Політик наголосив, що кадрові зміни жодним чином не вплинуть на підтримку Великою Британією нашої держави. Він закликав свою країну стати лідером в Європі щодо підтримки українського народу у боротьбі з росією.

Народний депутат України від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин перелічив, за що саме українці люблять Бориса Джонсона та вважають його своїм великим другом:

Він ніколи не зволікав із санкціями проти росії . Джонсон та його уряд робили все, щоб росіяни захлинались від економічних обмежень.

. Джонсон та його уряд робили все, щоб росіяни захлинались від економічних обмежень. Попри війну, не боявся їхати прямо у Київ й навіть двічі навідувався до столиці.

до столиці. Говорив українською краще за деяких місцевих чиновників – чого варті лише "Слава Україні!" та "Добрий день" від лідера однієї з провідних держав світу.

та від лідера однієї з провідних держав світу. Оформив основну світлину у соцмережах у жовто-блакитні кольори, поширивши невербальний меседж на мільйони, і став Джонсонюком (JohnsonUK) в інстаграмі.

(JohnsonUK) в інстаграмі. Наполягав на необхідності постачати Україні зброю й ніколи не зволікав із передачею необхідного Великою Британією – NLAW, радарів, дронів тощо.

й ніколи не зволікав із передачею необхідного Великою Британією – NLAW, радарів, дронів тощо. Відкрито наслідує Вінстона Черчилля, який ніколи не загравав з тодішнім диктатором Гітлером. Джонсон без жодних ілюзій так само сприймає путіна й не толерує його диктаторство.

й не толерує його диктаторство. Його не зіпсувала висока посада, він залишився справжнім, вірним собі та своїй державі, а також великим другом України.

До слова, журналіст та політичний оглядач Віталій Портников також прокоментував відставку Бориса Джонсона. Він підкреслив, що інцидент є нагадуванням про гостру політичну кризу, яка точиться ще з часів Брекзіту. Разом з тим Портников запевнив, що допомога Україні триватиме, попри цю кризу й безпосередню відставку Джонсона.

Реакція українського народу та меми

Звичайні українці також почали дякувати Борису Джонсону за його підтримку України та висловлювати теплі слова підтримки у відповідь у твітері.

"Вважаю, що Україні не потрібно хвилюватися через відставку Джонсона. Британія – розвинута демократія, де вплив особистості не має значення. Значення має воля британців, а вони – на нашому боці. Дякуємо, Борисе! Україна переможе!";

"Борис йде з Даунінг-стріт 10, але він залишається назавжди у серцях українців та всіх, кому дорога свобода. Почесний громадянин України – це гідно Бориса Джонсона";

"Джонсонюк, ви назавжди залишитеся другом України. Приїжджайте до нас на борщ з пампушками".

До слова, попри сумну для багатьох новину, українці й цього разу не втратили почуття гумору – стрічки соціальних мереж вже традиційно заполонили меми та жарти. Дехто очікує на те, що Борис Джонсон тепер зможе обійняти посаду мера Одеси або стати губернатором області, а хтось уже навіть умовно призначив британського політика прем'єр-міністром України.

Притула збирає гроші на зарплату Борису Джонсону в Україні / Фото фейсбук Memagram

Відтепер офісна робота не заважатиме "Привиду Києва" знищувати російських окупантів / Фото фейсбук Діма Коваленко

Зеленський проводить співбесіду з Джонсоном на урядову посаду / Фото фейсбук Memagram

Українці у захваті від Бориса Джонсона / Фото фейсбук Memagram

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