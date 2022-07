Джонсон зробив величезний вклад у боротьбу українського народу

Однак Джонсон був і залишається величезною харизматичною фігурою у світовій політиці. Він зіграв вирішальну роль у мобілізації західного суспільства щодо протидії кремлівському лобі, особливо у США. На чолі з ним Велика Британія почала зайняла позицію лідера в консолідації Заходу на підтримку України. Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.

Він зауважив, що саме за великої ініціативи Бориса Джонсона Британія вийшла зі складу Європейського Союзу. Зараз це дало їй змогу швидко та чітко окреслити свою проукраїнську політику.

У найважчий для України час британський прем'єр заявив про 2 вкрай важливі ініціативи. Насамперед мова йде про створення військового союзу Великої Британії, Польщі, Прибалтики та України – так званої coalition of the willing або коаліції згодних.

"Бачачи ці коливання Європейського Союзу та нескінченні заламування рук, він хотів створити коаліцію країн, готових битися та боротися у разі необхідності", – пояснив публіцист.

Крім того, коли путін заговорив про можливі ядерні удари по території України, що є абсолютною дикістю з точки зору ведення війни та людяності, Джонсон сказав, що у такому випадку Велика Британія відповість росії.

Це велична людина, якій можна пробачити будь-які дрібні витівки, але британський політичний клас чомусь цього не розуміє,

– вважає Піонтковський.

Публіцист зауважив, що з усією його повагою до американських політиків, навіть у США вже давно не було такої фігури як Джонсон. Він вважає, що після перемоги, коли всім буде віддано належне, видатний британець буде одним з основних архітекторів української перемоги.

Оголошуючи про відставку, Джонсон не випадково більше звертався до українського народу, аніж до британського. Адже, на думку Піонтковського, він розуміє, що це остання вирішальна боротьба усього людства, він живе цим.

Ми не прощаємося з Борисом Джонсоном, він нікуди не пішов і залишається величезною харизматичною фігурою,

– підсумував російський публіцист.

