Джонсон внес огромный вклад в борьбу украинского народа

Однако Джонсон был и остается огромной харизматичной фигурой в мировой политике. Он сыграл решающую роль в мобилизации западного общества по противодействию кремлевскому лобби, особенно в США. Во главе с ним Великобритания начала занимать позицию лидера в консолидации Запада в поддержку Украины. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

Он отметил, что именно по большой инициативе Бориса Джонсона Великобритания вышла из состава Европейского Союза. Сейчас это позволило ей быстро и четко определить свою проукраинскую политику.

В самое тяжелое для Украины время британский премьер заявил о 2 крайне важных инициативах. В первую очередь, речь идет о создании военного союза Великобритании, Польши, Прибалтики и Украины – так называемой coalition of the willing или коалиции согласных.

"Видя эти колебания Европейского Союза и бесконечные заламывания рук, он хотел создать коалицию стран, готовых сражаться и бороться в случае необходимости", – объяснил публицист.

Кроме того, когда Путин заговорил о возможных ядерных ударах по территории Украины, что является абсолютной дикостью с точки зрения ведения войны и человечности, Джонсон сказал, что в таком случае Великобритания ответит России.

Это величественный человек, которому можно простить любые мелкие выходки, но британский политический класс почему-то этого не понимает,

– считает Пионтковский.

Публицист отметил, что со всем его уважением к американским политикам, даже в США уже давно не было такой фигуры как Джонсон. Он считает, что после победы, когда всем будет отдано должное, выдающийся британец станет одним из основных архитекторов украинской победы.

Объявляя об отставке, Джонсон не случайно больше обращался к украинскому народу, чем к британскому. Ведь по мнению Пионтковского, он понимает, что это последняя решающая борьба всего человечества, он живет этим.

Мы не прощаемся с Борисом Джонсоном, он никуда не ушел и остается огромной харизматичной фигурой.

– подытожил российский публицист.

