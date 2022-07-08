Позиция Британии по отношению к Украине не изменится

Борис Джонсон – великий друг Украины, который запомнится всем мощной поддержкой нашего государства в войне с россией. Какая будет дальнейшая позиция Великобритании в этом – остается под вопросом, однако, вероятно, существенных изменений относительно поддержки Украины Британией не будет. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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Он объяснил, что наиболее вероятными кандидатами на пост премьер-министра являются министр иностранных дел Лиз Трасс и министр обороны Бен Уоллес. Они также хорошо известны украинцам как надежные друзья-партнеры, которые приезжали в Киев во время войны. "Вы их прекрасно знаете, они не менее пылкие сторонники Украины, чем Борис Джонсон", – говорит Пионтковский.

Публицист убежден, что мотивы отставки Джонсона не имеют никакого отношения к Украине, ведь поддержка Великобритании – большая, как ни в любой другой стране мира.

Для британцев это романтическое возвращение к своей исторической молодости. Для них Украина-2022, которая один на один борется с путиным – это исторический римейк Англии 1940 года, что боролась один на один с Гитлером. В этом смысле ничего не изменится,

– считает Пионтковский.

Политики не понимают, что делают

По его мнению, отставка Бориса Джонсона демонстрирует мелочность политиков, не понимающих масштабы происходящего, ведь сейчас в Украине решаются судьба мира, судьба 21 века. И на этом фоне преступления, в которых обвиняют Джонсона, как вот вечеринка во время пандемии и лоббирование третьестепенного члена Палаты общин, которого обвиняют в сексуальных домогательствах, выглядят бессмысленно.

"Для меня это масштаб непонимания, в каком мире они живут, что сейчас происходит и какую огромную роль в этом играл и продолжает играть Джонсон. Он мобилизовал весь мир", – рассказал публицист.

Пионтковский отметил, что живет в Вашингтоне – центре напряженной борьбы между такими друзьями Украины как Блинкен и Остин и пропутинским лагерем, который до сих пор представлен в администрации. Эта борьба внутри США длится уже больше года, и Джонсон также сыграл в ней огромную роль.

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Поэтому, по убеждению Пионтковского, то, что Джонсона заставили уйти в отставку сейчас, – это то же самое, если бы британцы послали бы в отставку Черчилля в 1940 году из-за алкоголизма. Ведь он всегда много пил, особенно в острейший период битвы за Англию.

Они не понимают, что битва за Украину, которая сейчас идет – это битва также за Британию, за Европу, за США и весь цивилизованный мир. В это время занимаются какими-то дурацкими разборками, убирая выдающуюся харизматичную фигуру,

– считает Андрей Пионтковский.

В итоге публицист сказал, что Джонсон помог мобилизации украинского общества и стал для Украины залогом поддержки Запада. Тем не менее, огорчаться не стоит, потому что Великобритания будет так же поддерживать Украину, а Джонсон всегда будет влиятельным политиком и руководителем.

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