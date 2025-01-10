Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ Сергій Жирнов, зауваживши, що 9 травня 2025 року буде 80 річницею перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Звісно ж, Росія хоче присвоїти лише собі цю подію.

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Чи хоче Путін йти на переговори

Як вважає Жирнов, цьогорічне 9 травня буде дійсно важливою датою для Путіна. Можливо, він захоче зібрати на Червоній площі не лише деяких лідерів країн колишнього СРСР, але й деяких західних політиків. Не можна відкидати, що вони запросять туди того ж прем'єра Словаччини Роберта Фіцо чи прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

Але я не думаю, що риторика Путіна буде більш пацифістською. Думаю, що все навпаки погіршиться. Путін показав це на Різдво. Він пішов святкувати його в храм Георгія Побєдоносця, а не до храму Христа Спасителя. Він зразу задав тренд на 2025 рік. Знову почнеться історичне вихвалення старої перемоги, яка нічого йому не дає. Та й не Росія там перемогла. А СРСР з підтримкою США. Але Путін не буде за це згадувати,

– сказав Жирнов.

Путін і надалі буде поширювати міф, що Росія "героїчно бореться проти всяких нацистів". Хоча насправді він і його посіпаки – справжні нацисти.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що його зустріч з Путіним вже готується. Президент США хоче покінчити з війною в Україні.