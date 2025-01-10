Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ Сергей Жирнов, заметив, что 9 мая 2025 года будет 80-ой годовщиной победы над нацызмом во Второй мировой войне. Конечно же, Россия хочет присвоить только себе это событие.

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Хочет ли Путин идти на переговоры

Как считает Жирнов, нынешнее 9 мая будет действительно важной датой для Путина. Возможно, он захочет собрать на Красной площади не только некоторых лидеров стран бывшего СССР, но и некоторых западных политиков. Нельзя исключать, что они пригласят туда того же премьера Словакии Роберта Фицо или премьера Венгрии Виктора Орбана.

Но я не думаю, что риторика Путина будет более пацифистской. Думаю, что все наоборот ухудшится. Путин показал это на Рождество. Он пошел праздновать его в храм Георгия Победоносца, а не в храм Христа Спасителя. Он сразу задал тренд на 2025 год. Опять начнется историческое восхваление старой победы, которая ничего ему не дает. Да и не Россия там победила. А СССР с поддержкой США. Но Путин не будет за это вспоминать,

– сказал Жирнов.

Путин и в дальнейшем будет распространять миф, что Россия "героически борется против всяких нацистов". Хотя на самом деле он и его приспешники – настоящие нацисты.

Напомним, недавно Дональд Трамп заявил, что его встреча с Путиным уже готовится. Президент США хочет покончить с войной в Украине.