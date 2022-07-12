О замене премьер-министра Великобритании уведомит Консервативная партия. Произойдет это в начале осени 2022 года, отметил член парламента Грэм Брейди.

Читайте также Пионтковский ответил на слухи о том, что Джонсон может стать генсекретарем НАТО

Премьера назначат после голосования

Как отмечают в Консервативной партии, на финальной стадии должно пройти голосование. В нем будут выбирать среди двух кандидатов. Заметим, что сам процесс будет проходить ускоренно. В общей сложности претендентов на эту должность одиннадцать.

Самого главу правительства назначат 5 сентября. Он и должен занять кресло премьер-министра вместо Бориса Джонсона.

Добавим, что Джонсон будет находиться на Даунинг-стрит еще восемь недель. А сама Консервативная партия будет придерживаться запланированного графика голосования. Имена претендентов станут известны во вторник 13 июля. Первое голосование состоится в среду, а второе – в четверг.

Будут выбирать из двух претендентов

Чтобы пройти во второй тур кандидату, необходимо набрать 30 голосов от депутатов. И уже к 21 июля круг претендентов должны сузить до двух человек.

Напомним, что Борис Джонсон ушел в отставку с поста премьер-министра, а также главы Консервативной партии накануне. Соответствующее решение он озвучил 7 июля. Во время своей речи он поблагодарил всех британцев, а также не забыл упомянуть об Украине.

На это вскоре отреагировал Владимир Зеленский. Президент подчеркнул, что Борис Джонсон – настоящий друг Украины. В то же время он подчеркнул, что политика Великобритании касательно поддержки нашего государства не должна измениться. По крайней мере, в ближайшее время.

Стоит внимания – Зеленский отреагировал на предоставление Канадой турбины для "Северного потока" Германии: смотрите видео