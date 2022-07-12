Про заміну прем'єр-міністра Великої Британії повідомить Консервативна партія. Станеться це на початку осені 2022 року, зауважив член парламенту Грем Брейді.

Читайте також Піонтковський відповів на чутки про те, що Джонсон може стати генсекретарем НАТО

Прем'єра призначать після голосування

Як зауважують у Консервативній партії, на фінальній стадії повинне пройти голосування. У ньому обиратимуть серед двох кандидатів. Зауважимо, що сам процес проходитиме прискорено. Загалом же претендентів на цю посаду одинадцятеро.

Самого ж очільника уряду призначать 5 вересня. Він і повинен посісти крісло прем'єр-міністра замість Бориса Джонсона.

Додамо, що Джонсон перебуватиме на Даунінг-стріт ще вісім тижнів. А сама Консервативна партія дотримуватиметься запланованого графіка голосувань. Імена претендентів стануть відомими у вівторок 13 липня. Перше голосування відбудеться у середу, а друге – у четвер.

Обиратимуть з-поміж двох претендентів

Щоб пройти у другий тур кандидатові необхідно набрати 30 голосів від депутатів. І вже до 21 липня коло претендентів повинні звузити до двох осіб.

Нагадаємо, що Борис Джонсон пішов у відставку з посади прем'єр-міністра, а також глави Консервативної партії напередодні. Відповідне рішення він озвучив 7 липня. Під час своєї промови він подякував усім британцям, а також не забув згадати про Україну.

На це невдовзі відреагував Володимир Зеленський. Президент підкреслив, що Борис Джонсон – справжній друг України. Водночас він підкреслив, що політика Великої Британії щодо підтримки нашої держави не повинна змінитись. Принаймні найближчим часом.

Варте уваги – Зеленський відреагував на надання Канадою турбіни для "Північного потоку" Німеччині: дивіться відео