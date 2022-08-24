Біля Італії затонула 40-метрова яхта

20 серпня неподалік узбережжя регіону Калабрія на півдні Італії в Середземному морі затонула 40-метрова яхта My Saga. Судно намагалися відбуксирувати в порт, але через погану погоду яхта пішла на дно.

До речі Влада Фіджі конфіскувала яхту Amadea російського олігарха Керімова

російські опозиційні медіа повідомляють, що ця яхта належить російському олігарху. Йдеться про співвласника холдингу "кузбассразрезугля" та голову ради директорів компанії "крутрейд" гєннадія айвазяна.

Повідомляється, що вартість яхти становить 50 мільйонів доларів. У повідомленні йдеться, що чотири пасажири та п'ять членів екіпажу яхти були врятовані.

Для встановлення причин інциденту розпочато адміністративне розслідування.

В Італії затонула яхта російського олігарха: відео

Український моряк затопив яхту російського олігарха

На початку війни українець Тарас Остапчук затопив яхту "Леді Анастасія", яка належала російському олігарху та гендиректору "рособоронекспорту" в іспанському порту.

Свій вчинок український моряк пояснив помстою за бомбардування будинків у Києві. Тарас Остапчук повернувся на Батьківщину та служить у лавах Збройних Сил, ремонтує бойову техніку.

Опинившись на яхті, українець відкрив один клапан в машинному відділенні і другий в іншому відсіку, де живе екіпаж. Українець закрив паливні клапани і відключив електрику. Чоловіка спочатку затримали, але дізнавшись причину вчинку, відпустили.