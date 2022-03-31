Свій вчинок український моряк пояснив помстою за бомбардування будинків у Києві.

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У Міноборони розповіли, що зараз Тарас Остапчук повернувся на Батьківщину та служить у лавах Збройних Сил, ремонтує бойову техніку.



Тарас Остапчук вже допомагає ЗСУ / Фото з соцмереж

Що відомо про підтоплення яхти

Відомо, що українець був членом екіпажу яхти "Леді Анастасія" приблизно 10 років. І коли моряк побачив по телебаченню наслідки влучання російської крилатої ракети в багатоквартирний будинок у Києві, його охопила лють.

Зрозумівши, що ця крилата ракета вироблена компанією його начальника, а він проживає в Києві в такому самому будинку, він вирішив помститися власнику.

Як українець підтопив яхту? Опинившись на яхті, українець відкрив один клапан в машинному відділенні і другий в іншому відсіку, де живе екіпаж. Українець закрив паливні клапани і відключив електрику.

Він попросив трьох членів екіпажу покинути корабель, у відповідь почувши, що він "божевільний". Моряк нагадав їм, що вони теж українці і що їхня батьківщина зазнала нападу. Він також сказав їм, що візьме на себе повну відповідальність.

Чоловіка спочатку затримали, але дізнавшись причину вчинку, відпустили. Додамо, що ЗМІ оцінюють вартість розкішної яхти приблизно у 7 мільйонів євро.

Дивіться відео про Тараса Остапчука, який підтопив яхну російського олігарха:

До слова, 26 лютого російські війська обстріляли житловий квартал Києва. Окупанти поцілили у будинок у районі Жулян. Було 2 влучання у будинок, під час яких постраждали від чотирьох до п'яти поверхів. У районі 16 – 20 поверху була пожежа, рятувальники її загасили. Людей евакуювали у сусідній будинок.

Момент влучання ракети в житловий будинок у Києві: дивіться відео