Як розповіла очевидиця подій Тетяна, ракета летіла з напрямку Вишгорода, передає 24 канал.

Важливо У районі Жулян ракета влучила у висотку

За її словами постраждали від чотирьох до п'яти поверхів. У районі 16 – 20 поверху була пожежа, рятувальники її загасили. Людей евакуювали у сусідній будинок.

Осколки влучили також у сусідній будинок. Кілька шибок вилетіло. Зараз відбувається велике поповнення людьми бомбосховища. У нашому перебувають вже понад 150 людей,

– наголосила Тетяна.

Було 2 влучання у будинок

Вона додала, що загалом було 2 влучання. Ракета влучила у верхні поверхи і нижню частину.

"Коли ми спускалися, то було сильне задимлення, було видно, що у нижній частині набагато менше руйнувань", – зауважила очевидиця.

Зверніть увагу! За даними ДСНС російські окупанти вгатили у 17 – 18 поверх. Попередньо жертв та постраждалих немає.

Жуляни під обстрілом: дивіться відео