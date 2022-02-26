Как рассказала свидетельница событий Татьяна, ракета летела из направления Вышгорода, передает 24 канал.
Важно В районе Жулян ракета попала в высотку
По ее словам, пострадали от четырех до пяти этажей. В районе 16 – 20 этажа был пожар, спасатели его потушили. Людей эвакуировали в соседний дом.
Осколки попали также в соседний дом. Несколько оконных стекол вылетело. Сейчас происходит большое пополнение людьми бомбоубежища. В нашем находятся уже более 150 человек,
– подчеркнула Татьяна.
Было 2 попадания в дом
Она добавила, что всего было 2 попадания. Ракета попала в верхние этажи и нижнюю часть.
"Когда мы спускались, то было сильное задымление, было видно, что в нижней части гораздо меньше разрушений", – отметила свидетельница.
Жуляны под обстрелом: смотрите видео