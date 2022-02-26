Как рассказала свидетельница событий Татьяна, ракета летела из направления Вышгорода, передает 24 канал.

Важно В районе Жулян ракета попала в высотку

По ее словам, пострадали от четырех до пяти этажей. В районе 16 – 20 этажа был пожар, спасатели его потушили. Людей эвакуировали в соседний дом.

Осколки попали также в соседний дом. Несколько оконных стекол вылетело. Сейчас происходит большое пополнение людьми бомбоубежища. В нашем находятся уже более 150 человек,

– подчеркнула Татьяна.

Было 2 попадания в дом

Она добавила, что всего было 2 попадания. Ракета попала в верхние этажи и нижнюю часть.

"Когда мы спускались, то было сильное задымление, было видно, что в нижней части гораздо меньше разрушений", – отметила свидетельница.

Обратите внимание! По данным ГСЧС российские оккупанты ударили в 17 – 18 этаж. Предварительно жертв и пострадавших нет.

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