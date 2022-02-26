Предварительно известно, что это недалеко от роддома. Об ударе сообщили в телеграм-каналах ориентировочно в 08:30 26 февраля.

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Информацию 24 канала подтвердили спасатели.

Оккупанты в Киеве нанесли удар по жилой многоэтажке

Это проспект Лобановского. Буквально несколько сотен метров оттуда пятый роддом, через дорогу от поврежденного здания – медицинское учреждение,

– говорится в сообщении.

Предварительно известно, что там вообще нет военных объектов.

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Информацию об атаке подтвердил мэр Киева Виталий Кличко. Буквально в 08:39 мэр города написал в телеграме : "В жилой дом по ул. Лобановского, 6а попала ракета. Аварийно-спасательные службы следуют туда".

На фото видно, что уложили в несколько этажей.

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Люди не пострадали, – ГСЧС

Спасатели написали в телеграмме, что 26 февраля в ГСЧС поступила информация, что по проспекту Лобановского 6а произошло попадание снаряда в многоэтажный жилой дом

Спасатели сообщили, что ударили в 17 – 18 этаж.

Предварительно жертв и пострадавших нет,

– сообщили в ГСЧС.

Очевидица Татьяна рассказала на канале "Рада", что ракета летела из направления Бучи – Вышгорода. Попали вероятно две ракеты – на верхних и нижних этажах.

К сожалению, осколки попали в соседний дом по улице Лобановского 4б – вылетели несколько окон.

Женщина рассказала, что дом, в который атаковали, видно из квартиры очевидицы. Она в момент обстрела поднялась из бомбоубежища домой за вещами.

Было загорание, которое затихло. Эвакуируют дом. Люди сбегаются к нам в бомбоубежище, чтобы люди не пострадали от завала дома,

– рассказала женщина.

Татьяна сообщила, что еще более 300 человек пришли к ним в бомбоубежище. Она призвала других людей укрываться.