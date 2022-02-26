Попередньо відомо, що це неподалік пологового будинку. Про удар повідомили у телеграм-каналах орієнтовно о 08:30 26 лютого.

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Інформацію 24 каналу підтвердили рятувальники.

Окупанти у Києві завдали удару по житловій багатоповерхівці

Це проспект Лобановського. Буквально кілька сотень метрів звідти п'ятий пологовий будинок, через дорогу від пошкодженої будівлі медичний заклад,

– мовиться у повідомленні.

Попередньо відомо, що там взагалі немає воєнних об'єктів.

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Інформацію про атаку підтвердив мер Києва Віталій Кличко. Буквально о 08:39 мер міста написав у телеграмі: "У житловий будинок на вул. Лобановського, 6а влучила ракета. Аварійно-рятувальні служби слідують туди".

На фото видно, що вгатили у кілька поверхів.

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Люди не постраждали, – ДСНС

Рятувальники написали у телеграмі, що 26 лютого до ДСНС надійшла інформація, що по проспекту Лобоновського 6 А сталося попадання снаряду в багатоповерховий житловий будинок

Рятувальники повідомили, що вгатили у 17 – 18 поверх.

Попередньо жертв та постраждалих немає,

– повідомили у ДСНС.

Очевидиця Тетяна розповіла на каналі "Рада", що ракета летіла з напрямку Бучі – Вишгорода. Влучили ймовірно дві ракети – на верхніх та нижній поверхах.

На жаль, осколки влучили у сусідній будинок на вулиці Лобановського 4Б – вилетіли декілька щибок.

Жінка розповіла, що будинок, в який завдали атаки, видно з квартири очевидиці. Остання у момент обстрілу піднялась з бомбосховища додому по речі.

Було загоряння, яке затихло. Евакуюють будинок. Люди збігаються до нас в бомбосховище, аби люди не постраждали від завалу будинку,

– розповіла жінка.

Пані Тетяна повідомила, що ще понад 300 людей прийшли до них у бомбосховище. Вона закликала інших людей також ховатись.