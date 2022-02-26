Снаряд влетел в жилой дом. Туда уже едут спасатели.
Важно В районе Жулян ракета попала в высотку
Люди в панике
В сети обнародовали фото и видео поврежденной высотки. Жители окрестных домов в панике. Предварительно жертв и пострадавших нет. Производят эвакуацию.
Напомним, что перед этим около 8:00 в Киеве объявили воздушную тревогу. В таких случаях люди должны немедленно найти ближайшее убежище и находиться там, ожидая дальнейших инструкций.
Обстрел Жулян, ракета попала в дом:
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