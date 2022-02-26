Снаряд влетел в жилой дом. Туда уже едут спасатели.

Важно В районе Жулян ракета попала в высотку

Люди в панике

В сети обнародовали фото и видео поврежденной высотки. Жители окрестных домов в панике. Предварительно жертв и пострадавших нет. Производят эвакуацию.

Напомним, что перед этим около 8:00 в Киеве объявили воздушную тревогу. В таких случаях люди должны немедленно найти ближайшее убежи щ е и находиться там, ожидая дальнейших инструкций.

Обстрел Жулян, ракета попала в дом: