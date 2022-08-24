Возле Италии затонула 40-метровая яхта

20 августа у побережья региона Калабрия на юге Италии в Средиземном море затонула 40-метровая яхта My Saga. Судно пытались отбуксировать в порт, но из-за плохой погоды яхта пошла ко дну.

Кстати Власти Фиджи конфисковали яхту Amadea российского олигарха Керимова

российские оппозиционные медиа сообщают, что эта яхта принадлежит российскому олигарху . Речь идет о совладельце холдинга "кузбассразрезугля" и председателе совета директоров компании "крутрейд" геннадии айвазяне.

Сообщается, что стоимость яхты составляет 50 миллионов долларов. В сообщении говорится, что четыре пассажира и пять членов экипажа яхты были спасены.

Для установления причин инцидента начато административное расследование.

В Италии затонула яхта российского олигарха: видео

Украинский моряк затопил яхту российского олигарха

В начале войны украинец Тарас Остапчук затопил яхту "Леди Анастасия", принадлежавшую российскому олигарху и гендиректору "Рособоронэкспорта" в испанском порту.

Свой поступок украинский моряк объяснил местью за бомбардировку домов в Киеве. Тарас Остапчук вернулся на Родину и служит в рядах Вооруженных Сил, ремонтирует боевую технику.

Оказавшись на яхте, украинец открыл один клапан в машинном отделении и второй в другом отсеке, где живет экипаж. Украинец закрыл топливные клапаны и отключил электричество. Мужчину сначала задержали, но узнав причину поступка, отпустили.