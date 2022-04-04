Владелец холдинга "Ренова" и президент фонда "Сколково" попали под санкции США еще в 2018 году. Такую информацию сообщает издание Associated Press.

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Американское издание Associated Press сообщает, что сотрудники гражданской гвардии Испании по запросу американского ФБР арестовали в порту Пальмы-де-Майорки яхту "Танго", принадлежащую российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу.

Сегодня, 4 апреля, на яхте "Танго" был произведен обыск в присутствии агентов ФБР, в ходе которого правоохранительные органы изъяли документы и компьютеры.

Фото из обыска яхты Виктора Вексельберга:

По предварительным данным, стоимость 78-метровой яхты "Танго" оценивается от 90 до 120 миллионов долларов .

Отметим, власти США уверяют, что Вексельберг приобрел яхту в 2011 году, используя подставные компании.