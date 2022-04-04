Власник холдингу "Ренова" та президент фонду "Сколково" потрапив під санкції США ще у 2018 році. таку Інформацію повідомляє видання Associated Press.

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Американське видання Associated Press повідомляє, що співробітники цивільної гвардії Іспанії на запит американського ФБР заарештували в порту Пальми-де-Майорки яхту "Танго", яка належить російському мільярдеру Віктору Вексельбергу.

Сьогодні, 4 квітня, на яхті "Танго" було проведено обшук у присутності агентів ФБР, під час якого правоохоронні органи вилучили документи та комп'ютери.

Фото з обшуку яхти Віктора Вексельберга:

За попередніми даними, вартість 78-метрової яхти "Танго" оцінюється від 90 до 120 мільйонів доларів.

Зазначимо, влада США запевняє, що Вексельберг придбав яхту у 2011 році, використовуючи підставні компанії.

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