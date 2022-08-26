На цьому в інтерв'ю наголосили Халюк і Сельчук Байрактари. Вони підкреслили, що свої безпілотники постачати росії, котра вбиває щодня мирних мешканців України, вони не збираються.

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Гроші не пріоритет

Халюк підкреслив, що для Байрактарів гроші – не пріоритет. Ба більше, у їхньому сімейному бізнесі фінансові цінності, а також матеріальні ресурси ніколи не ставилися за першочергову мету. Таким чином він відповів на питання, чи продасть Bayraktar росії.

З Україною наша дружба та співпраця тривають уже багато років. Тому скільки б грошей нам не пропонували, чесно кажучи, не може бути й мови про те, щоб у цій ситуації передати їм (росії – 24 канал) дрони,

– наголосив він.

Байрактари повністю підтримують Україну

Халюк Байрактер наголосив, що впродовж повномасштабного вторгнення компанія цілком і повністю підтримує Україну. Він додав, що наша держава потерпає від несправедливої, агресивної, а також необґрунтованої атаки. Тож жодна сума або пропозиція з боку росії просто не зможе затьмарити співпрацю, яку компанія веде з нашою державою роками.

Він також прокоментував отримання росією дронів з Ірану. Байрактар зауважив, що не знає усіх технічних характеристик БпЛА Shahed 129. Водночас він підкреслив, що Bayraktar – буквально немає конкурентів у своєму класі.

У світі немає іншого безпілотного літального апарату, який так добре зарекомендував себе під час битв,

– наголосив він.

Зауважимо, що ворог зазнає втрат у війні в Україні і завдяки безпілотникам Bayraktar. Тож не зайвим буде пригадати актуальну статистику станом на 26 серпня.

Уже 46 тисяч окупантів вдалося ліквідувати

Від початку повномасштабного вторгнення наші військові знищили 46 250 бійців країни-агресорки. А упродовж минулої доби лави "двохсотих" поповнили 400 загарбників. Водночас зауважимо, що ця цифра може бути приблизною, адже підрахувати реальні втрати ворога у зонах ведення бойових дій просто неможливо.

Також на балансі ворожої армії стало на 1936 танків, 4251 бойову броньовану машину, 1040 артилерійську систему, 272 реактивні системи залпового вогню, 148 одиниць засобів ППО, а також 99 одиниць спеціальної техніки менше.

Крім того, на брухт перетворили 234 літаки, 202 гелікоптери, 834 БпЛА, 196 крилатих ракет, 15 суден і 3162 автомобілі й автоцистерни.

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