Это в интервью подчеркнули Халюк и Сельчук Байрактары. Они подчеркнули, что свои беспилотники поставлять ежедневно убивающей мирных жителей Украины россии они не собираются.

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Деньги не приоритет

Халюк подчеркнул, что для Байрактаров деньги – не приоритет. Более того, в их семейном бизнесе финансовые ценности, а также материальные ресурсы никогда не ставились первоочередной целью. Таким образом он ответил на вопрос, продаст ли Bayraktar россии.

С Украиной наша дружба и сотрудничество продолжаются уже много лет. Поэтому сколько бы денег нам ни предлагали, честно говоря, не может быть и речи о том, чтобы в этой ситуации передать им (россии – 24 канал) дроны,

– подчеркнул он.

Байрактары полностью поддерживают Украину

Халюк Байрактер подчеркнул, что на протяжении полномасштабного вторжения компания целиком и полностью поддерживает Украину. Он добавил, что наше государство страдает от несправедливой, агрессивной, а также необоснованной атаки. Так что ни одна сумма или предложение со стороны россии просто не сможет затмить сотрудничество, которое компания ведет с нашим государством годами.

Он также прокомментировал получение россией дронов из Ирана. Байрактар заметил, что не знает всех технических характеристик БпЛА Shahed 129. В то же время он подчеркнул, что у Bayraktar – буквально нет конкурентов в своем классе.

В мире нет другого беспилотного летательного аппарата, так хорошо зарекомендовавшего себя во время сражений,

– подчеркнул он.

Заметим, что враг терпит потери в войне в Украине и благодаря беспилотникам Bayraktar. Так что не лишним будет вспомнить актуальную статистику по состоянию на 26 августа.

Уже 46 тысяч оккупантов удалось ликвидировать

С начала полномасштабного вторжения наши военные уничтожили 46 250 бойцов страны-агрессора. А за прошедшие сутки ряды "двухсотых" пополнили 400 захватчиков. В то же время заметим, что эта цифра может быть примерной, ведь подсчитать реальные потери врага в зонах ведения боевых действий просто невозможно.

Также на балансе вражеской армии стало на 1936 танков, 4251 боевую бронированную машину, 1040 артиллерийских систем, 272 реактивных системы залпового огня, 148 единиц средств ПВО, а также 99 единиц специальной техники меньше.

Кроме того, в металлолом превратили 234 самолета, 202 вертолета, 834 БпЛА, 196 крылатых ракет, 15 судов и 3162 автомобиля и автоцистерны.

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