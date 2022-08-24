"Народні Байрактари" вбрали у вишиванки

Про це повідомив волонтер, керівник "Благодійного фонду Сергія Притули" Сергій Притула. За його словами, турецькі друзі таким чином зробили українцям приємний подарунок до Дня Незалежності.

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Люди, це ви зробили! Це ви купили! Це завдяки вам ми маємо і три "Байрактари", і супутник, і доступ до бази даних усього сузір'я! Це ви наближаєте нашу перемогу! Тримаймося купи! Довіряймо один одному! Бережімо один одного! Любімо один одного! Викидаймо на смітник тих, хто розносить зраду! З Днем Незалежності, рідні!,

– написав Притула.



"Пташки" тепер мають красиві вишиті орнаменти / Фото телеграм Сергія Притули



Турецькі друзі приємно здивували до Дня Незалежності / Фото телеграм Сергія Притули

Також у компанії дотримали свого слова та ідентифікували ці борти саме як "Народний Байрактар".



На крилах безпілотників зазначено, що це "народні Байрактари" / Фото телеграм Сергія Притули

Сергій Притула зазначив, що уже скоро "пташки прилетять в Україну і будуть допомагати звільняти нашу землю від нечисті".

"Щира дяка усім, хто своєю копійкою зробив це можливим. Щира дяка компанії Baykar!", – додав ведучий.



Три пташки уже готові летіти в Україну та нищити ворогів / Фото телеграм Сергія Притули

Як українці зібрали 600 мільйонів гривень на "Народні Байрактари" та отримали їх у подарунок

22 червня Притула оголосив, що відкриває збір коштів на три Bayraktar на потреби ЗСУ. За тиждень потрібно було зібрати понад пів мільярда гривень.

Всього за 10 годин було зібрано 141 мільйон гривень. Станом на 9 ранку 23 червня українці зібрали 296 мільйонів гривень. Ввечері 24 червня збір коштів на три безпілотники Bayraktar закінчили.

За 3 дні українці зібрали 600 мільйонів гривень, тому було вирішено придбати 4 безпілотники Bayraktar.

Та 27 липня турецька військова компанія Baykar заявила, що не прийме оплату за безпілотники типу Bayraktar. У пресслужбі компанії Baykar заявили, що натхненні тим, як об'єдналися українці й вирішили подарувати безпілотники.

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