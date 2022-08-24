"Народні Байрактари" вбрали у вишиванки
Про це повідомив волонтер, керівник "Благодійного фонду Сергія Притули" Сергій Притула. За його словами, турецькі друзі таким чином зробили українцям приємний подарунок до Дня Незалежності.
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Люди, це ви зробили! Це ви купили! Це завдяки вам ми маємо і три "Байрактари", і супутник, і доступ до бази даних усього сузір'я! Це ви наближаєте нашу перемогу! Тримаймося купи! Довіряймо один одному! Бережімо один одного! Любімо один одного! Викидаймо на смітник тих, хто розносить зраду! З Днем Незалежності, рідні!,
– написав Притула.
"Пташки" тепер мають красиві вишиті орнаменти / Фото телеграм Сергія Притули
Турецькі друзі приємно здивували до Дня Незалежності / Фото телеграм Сергія Притули
Також у компанії дотримали свого слова та ідентифікували ці борти саме як "Народний Байрактар".
На крилах безпілотників зазначено, що це "народні Байрактари" / Фото телеграм Сергія Притули
Сергій Притула зазначив, що уже скоро "пташки прилетять в Україну і будуть допомагати звільняти нашу землю від нечисті".
"Щира дяка усім, хто своєю копійкою зробив це можливим. Щира дяка компанії Baykar!", – додав ведучий.
Три пташки уже готові летіти в Україну та нищити ворогів / Фото телеграм Сергія Притули
Як українці зібрали 600 мільйонів гривень на "Народні Байрактари" та отримали їх у подарунок
- 22 червня Притула оголосив, що відкриває збір коштів на три Bayraktar на потреби ЗСУ. За тиждень потрібно було зібрати понад пів мільярда гривень.
- Всього за 10 годин було зібрано 141 мільйон гривень. Станом на 9 ранку 23 червня українці зібрали 296 мільйонів гривень. Ввечері 24 червня збір коштів на три безпілотники Bayraktar закінчили.
- За 3 дні українці зібрали 600 мільйонів гривень, тому було вирішено придбати 4 безпілотники Bayraktar.
- Та 27 липня турецька військова компанія Baykar заявила, що не прийме оплату за безпілотники типу Bayraktar. У пресслужбі компанії Baykar заявили, що натхненні тим, як об'єдналися українці й вирішили подарувати безпілотники.
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