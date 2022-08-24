"Народные Байрактары" нарядили в вышиванки

Об этом сообщил волонтер, руководитель "Благотворительного фонда Сергея Притулы" Сергей Притула. По его словам, турецкие друзья таким образом сделали украинцам приятный подарок ко Дню Независимости.

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Люди, вы это сделали! Это вы купили! Это благодаря вам мы имеем и три "Байрактара", и спутник, и доступ к базе данных всего созвездия! Это вы приближаете нашу победу! Держимся вместе! Доверяем друг другу! Храним друг друга! Любим друг друга! Выбрасываем на помойку тех, кто разносит измену! С Днем Независимости, родные!,

– написал Притула.



"Птички" теперь имеют красивые вышитые орнаменты / Фото телеграм Сергея Притулы



Турецкие друзья приятно удивили ко Дню Независимости / Фото телеграм Сергея Притулы

Также в компании сдержали свое слово и идентифицировали эти борта как "Народный Байрактар".



На крыльях беспилотников отмечено, что это "народные Байрактары" / Фото телеграм Сергея Притулы

Сергей Притула отметил, что уже скоро "птички прилетят в Украину и будут помогать освобождать нашу землю от нечисти".

"Искреннее спасибо всем, кто своей копейкой сделал это возможным. Искреннее спасибо компании Baykar!", – добавил ведущий.



Три птички уже готовы лететь в Украину и уничтожать врагов / Фото телеграм Сергея Притулы

Как украинцы собрали 600 миллионов гривен на "Народные Байракторы" и получили их в подарок

22 июня Притула объявил, что открывает сбор средств на три Bayraktar на нужды ВСУ. За неделю нужно было собрать более полумиллиарда гривен.

Всего за 10 часов было собрано 141 миллион гривен. По состоянию на 9 утра 23 июня украинцы собрали 296 миллионов гривен. Вечером 24 июня сбор средств на три беспилотника Bayraktar закончили.

За 3 дня украинцы собрали 600 миллионов гривен, поэтому было решено приобрести 4 беспилотника Bayraktar.

И 27 июля турецкая военная компания Baykar заявила, что не примет оплату за беспилотники типа Bayraktar. В пресс-службе компании Baykar заявили, что вдохновлены тем, как объединились украинцы и решили подарить беспилотники.

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