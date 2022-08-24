"Народные Байрактары" нарядили в вышиванки
Об этом сообщил волонтер, руководитель "Благотворительного фонда Сергея Притулы" Сергей Притула. По его словам, турецкие друзья таким образом сделали украинцам приятный подарок ко Дню Независимости.
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Люди, вы это сделали! Это вы купили! Это благодаря вам мы имеем и три "Байрактара", и спутник, и доступ к базе данных всего созвездия! Это вы приближаете нашу победу! Держимся вместе! Доверяем друг другу! Храним друг друга! Любим друг друга! Выбрасываем на помойку тех, кто разносит измену! С Днем Независимости, родные!,
– написал Притула.
"Птички" теперь имеют красивые вышитые орнаменты / Фото телеграм Сергея Притулы
Турецкие друзья приятно удивили ко Дню Независимости / Фото телеграм Сергея Притулы
Также в компании сдержали свое слово и идентифицировали эти борта как "Народный Байрактар".
На крыльях беспилотников отмечено, что это "народные Байрактары" / Фото телеграм Сергея Притулы
Сергей Притула отметил, что уже скоро "птички прилетят в Украину и будут помогать освобождать нашу землю от нечисти".
"Искреннее спасибо всем, кто своей копейкой сделал это возможным. Искреннее спасибо компании Baykar!", – добавил ведущий.
Три птички уже готовы лететь в Украину и уничтожать врагов / Фото телеграм Сергея Притулы
Как украинцы собрали 600 миллионов гривен на "Народные Байракторы" и получили их в подарок
- 22 июня Притула объявил, что открывает сбор средств на три Bayraktar на нужды ВСУ. За неделю нужно было собрать более полумиллиарда гривен.
- Всего за 10 часов было собрано 141 миллион гривен. По состоянию на 9 утра 23 июня украинцы собрали 296 миллионов гривен. Вечером 24 июня сбор средств на три беспилотника Bayraktar закончили.
- За 3 дня украинцы собрали 600 миллионов гривен, поэтому было решено приобрести 4 беспилотника Bayraktar.
- И 27 июля турецкая военная компания Baykar заявила, что не примет оплату за беспилотники типа Bayraktar. В пресс-службе компании Baykar заявили, что вдохновлены тем, как объединились украинцы и решили подарить беспилотники.
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