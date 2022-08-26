Такое мнение 24 каналу озвучил директор программ практической политики Института политического образования, политолог Александр Солонтай. Президент Турции Реджеп Эрдоган сейчас очень нужен путину, ведь через него он, в частности, может передавать свои месседжи в Украину.

Важно Эрдоган вспомнил о крымских татарах и подчеркнул, что Крым должен быть украинским

В случае катастрофы на ЗАЭС россия потеряет связи с Турцией

Солонтай рассказал, если что-то катастрофическое произойдет на ЗАЭС – это будет "красной линией" в отношениях Эрдогана с путиным. Любой взрыв или еще что-нибудь подобное будет серьезной проблемой и для Турции.

После этого Эрдоган перестанет просто декларировать, что Крым украинский и он за территориальную целостность нашего государства. В случае любой серьезной аварии на ЗАЭС путин потеряет своего полусоюзника,

– отметил политолог.

Турция очень необходима россии

По словам Солонтая, кремль не может себе позволить потерять такую экономическую щель, как Турция.

"Это коридор, посредством которого россия уходит от санкций", – подчеркнул политолог.

А также добавил, кроме Турции, это еще Индия и Китай. Туда россия направила свои экономические потоки. Поэтому зависима от этих стран, в том числе и от Эрдогана.

Я уверен, что в Энергодаре будут продолжаться военные провокации, обстрелы, будет применяться ядерный терроризм, угрозы, они будут собирать совбезы и будут обвинять во всем Украину, будут отсоединять ЗАЭС от энергосети. У нас будут проблемы с Запорожской АЭС, но катастрофы не будет,

– подытожил Солонтай.

Солонтай о "красных линиях" в отношениях путина и Эрдогана: смотрите видео

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