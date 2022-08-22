Такое мнение Реджеп Эрдоган озвучил после заседания кабинета министров.

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Эрдоган отметил, что его цель – собрать вместе путина и Зеленского в Турции для "радикального разрешения кризиса". Эрдоган надеется, что это произойдет "в скором будущем".

Напомним, что еще в марте Эрдоган призвал Зеленского и путина приехать в Турцию. Он заявлял, что готов принять президентов для проведения переговоров с целью завершения войны россии в Украине.

Любопытно! Кстати, президент россии владимир путин планирует посетить саммит G20. Также на мероприятие приглашен украинский лидер Владимир Зеленский.

Эрдоган на днях был в Украине

18 августа во Львове прошли двусторонние встречи Владимира Зеленского с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем и Реджепом Эрдоганом, а также трехсторонний саммит, продолжавшийся 40 минут. Эрдоган, перед этим видевшийся с главой кремлевского режима, предложил возобновить переговоры Украины и россии в Стамбуле.

Зеленский после встречи подчеркнул, что переговоры возможны только при условии, что российские войска покинут оккупированные украинские территории.

В Офисе Президента подчеркнули, что никаких переговоров о встрече Владимира Зеленского и владимира путина пока не ведут. Однако консультации по возобновлению экспорта зерна из ООН достаточно интенсивны. Об этом рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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