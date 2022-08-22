Таку думку Реджеп Ердоган озвучив після засідання його кабінету міністрів.

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Ердоган зауважив, що його мета – зібрати разом путіна і Зеленського у Туреччині для "радикального вирішення кризи". Ердоган сподівається, що це відбудеться "в недалекому майбутньому".

Нагадаємо, що ще у березні Ердоган закликав Зеленського та путіна приїхати до Туреччини. Він заявляв, що готовий прийняти президентів для проведення перемовин з метою завершення війни росії в Україні.

Цікаво! До речі, президент росії володимир путін планує відвідати саміт G20. Також на захід запрошено українського лідера Володимир Зеленського.

Ердоган днями був в Україні

18 серпня у Львові відбулися двосторонні зустрічі Володимира Зеленського з генсекретарем ООН Антоніу Гутеррешем та Реджепом Ердоганом, а також тристоронній саміт, який тривав 40 хвилин. Ердоган, який перед цим бачився з главою кремлівського режиму, запропонував відновити переговори України та росії у Стамбулі.

Зеленський після зустрічі наголосив, що переговори можливі лише за умови, що російські війська залишать окуповані українські території.

В Офісі Президента наголосили, що жодних перемовин про зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна наразі не ведуть. Проте консультації щодо відновлення експорту зерна з ООН – досить інтенсивні. Про це розповів голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

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