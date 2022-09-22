Окрім нового "гарматного м'яса", яке невдовзі до нас відправлять, путін спробує використати у війні проти України наших співгромадян – мешканців тимчасово окупованих територій. Саме для цього одночасно проводять мобілізацію та "референдуми". Про це 24 каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Особовий склад потрібен якнайшвидше

Стало відомо, що повістки росіянам почали роздавати і в санкт-петербурзі, і в москві. Однак військові експерти зауважують: щоб підготувати цих людей для виряджання в Україну потрібно щонайменше 2 місяці.

А Херсон наші звільнять раніше. Тому їм потрібні люди саме там. Я думаю, вони в Херсоні й будуть забирати, і у Мелітополі, щоб на Херсонський фронт відправляти людей – одразу, не готуючи,

– наголосив політтехнолог.

Він припускає, що мобілізація на тимчасово окупованих територіях розпочнеться після псевдоголосування. Ба більше, окупанти вже заборонили чоловікам виїжджати на підконтрольні Україні території.

"Ясно, що їх там закривають, щоб почати відловлювати наступного тижня", – вважає Шейтельман.

Важливо! За приблизними підрахунками, на територіях, які окупували після 24 лютого, проживає більше ніж 1 мільйон українців. Половина з них – чоловіки, відтак потенціал призову становить 150 тисяч солдатів. Це дуже велика цифра.

У путінській голові немає обмежень

За понад пів року повномасштабної стало зрозуміло, що формулювання "путін на це точно не наважиться" є хибним. Кремлівський диктатор не має червоних ліній, йому абсолютно наплювати, що про нього думають в росії.

Йому не потрібно нічого пояснювати, як він вважає. Чому йому знадобилося ще 300 тисяч людей для славної перемоги – він теж пояснювати нікому не буде і не збирався. Питання лише вибору інструментарію,Я більше схилявся до того, що він швидше ядерного удару завдасть. Але поки він ним лише погрожує,

– сказав політтехнолог.

Чи зможе він мобілізувати 300 тисяч солдатів

На думку Шейтельмана, перешкод для мобілізації достатньої кількості людей у росії немає. "У нього є сотні тисяч людей в росгвардії, вони ходитимуть по домівках і забиратимуть. Там буде хтось чинити опір? Я не думаю", – переконаний він.

Якщо по росії на антивоєнний мітинг не вийде 5 мільйонів людей, наголошує політтехнолог, значить вони усі схилять голови й підуть в армію. Наразі ніщо не вказує на те, що російські громадяни готові щось змінювати.

У них вибір простий: або вони вбивають путіна і всю кремлівську групу, або вони йдуть на фронт,

– підсумував Шейтельман.

Мобілізація на тимчасово окупованих територіях України: що відомо

Окупантам надзвичайно сильно бракує живої сили, аби вести свою жорстоку війну. Саме тому загарбники планують проведення тотальної мобілізації на Херсонщині та Запоріжжі, тому що вітчизняне "гарматне м'ясо" вже закінчилося. За інформацією джерел 24 каналу у спецслужбах, на окупованих територіях вже підписали накази про створення так званих "добровольчих батальйонів".

Варто згадати, що на території псевдореспублік Донеччини та Луганщини мобілізація теж вважалася добровільною. Однак там просто-таки відловлюють чоловіків і відправляють на фронт.

За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, у селі Портівське Маріупольського району окупанти зібрали усіх чоловіків віком до 40 років. Їх завантажили в автобус та вивезли в бік Донецька.

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