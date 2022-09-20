На думку політтехнолога Михайла Шейтельмана, це такий собі крок безнадійності. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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Так, псевдореферендуми потрібні главі кремля для того, щоб отримати можливість відправляти на війну мешканців тимчасово окупованих територій України. Водночас приймають закон про мобілізацію.

Він приймає рішення, що Запорізька область тепер частина росії. Якщо ти не пішов на мобілізацію або здався в полон –тобі загрожує такий-то термін. І наших людей у Мелітополі, Бердянську або у селах починають забирати в армію,

– зауважив політтехнолог.

За приблизними підрахунками, на територіях, які окупували після 24 лютого, проживає більше ніж 1 мільйон українців. Половина з них – чоловіки, відтак потенціал призову становить 150 тисяч солдатів. "Це дуже багато", – сказав Шейтельман.

Якою буде реакція Заходу

Михайло Шейтельман переконаний, що після реалізації планів окупантів варто очікувати на нові санкції. "Не можна сумніватися. Терміново будуть прийняті екстрені пакети санкцій європейцями, американцями, японцями, австралійцями – ким завгодно. Причому вони не будуть символічні щодо якогось стрємоусова. Саме проти росії", – наголосив він.

Ба більше, росіян попереджали, що за проведення "референдумів" до них застосують жорсткі санкції. Наразі газ не постачається до Німеччини, відтак можна вводити санкції про "газпромбанку" і не тільки. Окрім цього, Фінляндія запропонувала включити до пакета санкцій заборону росіянам на в'їзд до ЄС.

"Це дуже важливо, адже відгороджує росіянам сухопутний в'їзд до Євросоюзу. Естонія та Латвія вже заборонили, залишилася Фінляндія. Польща та Литва також заборонили", – підсумував політтехнолог.

Безумовно, економічна та військова підтримка продовжуватиме зростати. Мовиться, зокрема, про нове озброєння у великому обсязі.

Тотальна мобілізація на тимчасово окупованих територіях України: що відомо

Окупантам надзвичайно сильно бракує живої сили, аби вести свою жорстоку війну. Саме тому загарбники планують проведення тотальної мобілізації на Херсонщині та Запоріжжі, тому що вітчизняне "гарматне м'ясо" вже закінчилося. За інформацією джерел 24 каналу у спецслужбах, на окупованих територіях вже підписали накази про створення так званих "добровольчих батальйонів".

Варто згадати, що на території псевдореспублік Донеччини та Луганщини мобілізація теж вважалася добровільною. Однак там просто-таки відловлюють чоловіків і відправляють на фронт.

За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, у селі Портівське Маріупольського району окупанти зібрали усіх чоловіків віком до 40 років. Їх завантажили в автобус та вивезли в бік Донецька.

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