Таку думку 24 каналу озвучив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Раніше він розповів, яким має бути переговорний процес з росією.

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Росія – це "колонія"

Подоляк зазначив, що росія – це не цивілізована країна. Це справжній табір або колонія. Тому нічого не зміниться, якщо вони якось змінять своє законодавство.

Вони сьогодні можуть відправити й посадити будь-кого на термін понад 7 років, хто створює так звані фейки про російську армію. За те, що "спєциальную военную операцию" називають війною в росії,

– зауважив радник голови Офісу Президента України.

Так росіяни намагатимуться уникнути персональної відповідальності

Він продовжив, що росіянам це необхідно, щоб уникнути в майбутньому персональної відповідальності. Зокрема, судді, які виносять вироки, матимуть можливість сказати, що це було колективне рішення депутатів.

"Вони фіксують певні речі на майбутнє, на той час, коли вони програють", – наголосив Подоляк.

Радник голови Офісу Президента України сказав, що в майбутньому люди, які відсиділи за "фейки" про російську армію чи відмову йти воювати в Україну, позиватимуться в Суд із прав людини з вимогою компенсацій. Однак росіяни говоритимуть, що тоді був такий закон.

У росії й без того йде мобілізація

За словами Подоляка, нам не треба зважати на внутрішні процеси росії. Вона повноцінно воює з нами, як у воєнний час, а не при проведенні спеціальних операцій.

У них загальна мобілізація триває з 1 квітня.

У них перебудована економіка, вони все витрачають на війну.

У них усі резерви звозяться з усієї країни на український фронт.

Не переходьмо в їхній порядок денний. У нас є свій, і він просто фантастичний,

– підкреслив радник голови Офісу Президента України.

Ми маємо звільнити всі свої території, як звільнили на Півночі, як звільнили на Харківщині, як звільняємо на Херсонщині, Луганщині, Донеччині, як будемо звільняти на Запоріжжі.

"Крим, з якого все починалось, також має повернутись. Повернемо Крим, й усе закінчиться", – підсумував він.

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