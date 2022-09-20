Водночас російські диктатори посилили відповідальність за відмову від служби. Але це не допоможе. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Павло Нарожний.

До теми Військовий експерт припустив, чи може росія зараз оголосити мобілізацію та як це вплине на фронт

Росіяни знають, що з України важко повернутися

Нарожний зауважив, що росія – це країна з надзвичайно довгим шлейфом диктаторської історії. Там люди звикли жити у шизофренії: з одного боку підтримувати путіна, а з іншого – ховатися від призову.

Вони знають, як занести лікарю 100 доларів, аби він довідку намалювали, як сходити у поліцію, як записатися на альтернативну службу – вони будуть усіма методами ухилятися. Це у нас стоїть черга до військкоматів з людей, які з військовим досвідом, вміють та знають як воювати. А у них це не спрацює,

– переконаний військовий експерт.

Їм треба, говорить Нарожний, аби водночас до військкомату прийшли пара сотень тисяч людей із бажанням воювати. Але це не реалістично.

"Вони не дурні. Хоч їм і перекрили доступ і інтернет, але вони усі знають, що таке HIMARS, Excalibur та усі інші зразки західної зброї, якими по них будуть стріляти, коли вони приїдуть до нас", – відзначив Нарожний.

Коли нове "гарматне м'ясо" відправлять в Україну

Якщо у росії зважаться оголосити загальну мобілізацію, теоретично, усім, хто служив в армії, видадуть повістки. Перед тим, як вирушити на війну, цим бійцям потрібно пройти базове навчання, яке потребує щонайменше двох тижнів. Ба більше, для мінімального бойового злагодження та формування нової військової частини, наголошує Нарожний, потрібно 2 – 3 місяці.

Звісно, армія не воює виключно піхотою, виключно стрільцями. Їм потрібні люди, які вміють керувати танками, їздити на БМП та стріляти з них,

– сказав експерт.

Окрім цього, росіяни втратили дуже багато техніки. Гіпотетично, вона є на складах, але її треба розконсервовувати.

"Беруть вони танк. Уявімо, що на ньому є активна броня. На ньому потрібно замінити усю проводку, бо вона згнила за 30 років зберігання. Оптимістично – це 2 місяці.. Якщо на нього встановити якийсь лазер приціл, більш-менш сучасну систему керування, це теж плюс місяць", – підкреслює Нарожний.

Військовий експерт наголосив, що 90% вогневого ураження робиться артилерією. "Навіть якщо у них є якісь офіцери, яких можна призвати, аби навчити артилерійський підрозділ – це мінімум пару місяців. Аби вони з'їздили на стрільбища постріляли, пройшли бойове злагодження, згадали, як воно усе працює, опрацювали нові методики, навчилися взаємодіяти з "Орланами.", – сказав він.

Нарожний вважає, що нова партія російських солдатів потрапить в Україну не раніше, ніж взимку. "Це дуже оптимістичний сценарій", – підсумував він.

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