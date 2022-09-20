В то же время, российские диктаторы усилили ответственность за отказ от службы. Но это не поможет. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Павел Нарожный.

К теме Военный эксперт предположил, может ли россия сейчас объявить мобилизацию и как это повлияет на фронт

Россияне знают, что из Украины трудно вернуться

Нарожный отметил, что россия – это страна с очень длинным шлейфом диктаторской истории. Там люди привыкли жить в шизофрении: с одной стороны поддерживать путина, а с другой – прятаться от призыва.

Они знают, как занести врачу 100 долларов, чтобы он справку нарисовал, как сходить в полицию, как записаться на альтернативную службу – они будут всеми способами уклоняться. Это у нас стоит очередь в военкоматы из людей, которые с военным опытом, умеют и знают, как воевать. А у них это не сработает,

– убежден военный эксперт.

Им нужно, говорит Нарожный, чтобы одновременно в военкомат пришли пара сотен тысяч человек с желанием воевать. Но это не реалистично.

"Они не дураки. Хоть им и перекрыли доступ и интернет, но они все знают, что такое HIMARS, Excalibur и все другие образцы западного оружия, из которого будут стрелять, когда они приедут к нам", – отметил Нарожный.

Когда новое "пушечное мясо" отправят в Украину

Если в россии решатся объявить всеобщую мобилизацию, теоретически всем, кто служил в армии, выдадут повестки. Перед тем, как отправиться на войну, этим бойцам нужно пройти базовое обучение, которое требует не менее двух недель. Более того, для минимального боевого слаживания и формирования новой воинской части, отмечает Нарожный, нужно 2 – 3 месяца.

Конечно, армия не воюет исключительно пехотой, исключительно стрелками. Им нужны люди, которые умеют управлять танками, ездить на БМП и стрелять из них,

– сказал эксперт.

Кроме того, россияне потеряли очень много техники. Гипотетически, она есть на складах, но ее нужно расконсервировать.

"Берут они танк. Представим, что на нем есть активная броня. На нем нужно заменить всю проводку, потому что она сгнила за 30 лет хранения. Оптимистично – это 2 месяца. Если на него установить какой-нибудь лазер прицел, более-менее современную систему управления, это тоже плюс месяц", – подчеркивает Нарожный.

Военный эксперт отметил, что 90% огневого поражения производится артиллерией. Даже если у них есть какие-то офицеры, которых можно призвать, чтобы научить артиллерийское подразделение – это минимум пару месяцев. Чтобы они съездили на стрельбища постреляли, прошли боевое слаживание, вспомнили, как оно все работает, проработали новые методики, научились взаимодействовать с "Орланами", – сказал он.

Нарожный считает, что новая партия российских солдат попадет в Украину не раньше зимы. "Это очень оптимистичный сценарий", – подытожил он.

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