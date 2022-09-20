Росія має серйозні проблеми з військом

У війні проти України росія перебуває у стратегічній пастці та намагається знайти способи з неї вийти. Аби солдати продовжували брати участь у війні, а не дезертували чи здавалися в український полон, країна-агресорка навіть ввела поняття "мобілізація" та "воєнний стан" у кримінальний кодекс. Про це 24 каналу розказав військовий експерт Петро Черник.

До теми Стануть яструбами й знесуть владу: експерт пояснив, чому не вірить в російську мобілізацію

За його словами, такі поправки до закону є свідченням того, що в росії усвідомлюють, що стають на шлях стратегічної геополітичної поразки.

"Такі драконівські міри щодо власного військовослужбовця є нічим іншим, як розумінням того, що проблематика демотивації російського солдата суттєво наростає, і в них починають з'являтися проблеми з військом як таким", – наголосив Черник.

Чи може путін оголосити мобілізацію

Чи можлива повноцінна мобілізація? На мій погляд, можлива. Чи це серйозна загроза для нас? Доволі серйозна, бо все-таки 8 мільйонів людського ресурсу, який у них є, і доволі великі запаси, хай і старого радянського мотлоху у частині озброєнь – це серйозна загроза,

– вважає військовий експерт.

Разом з тим, є ознаки того, що велика мобілізація може стати своєрідним "спусковим гачком" до краху режиму, і режим цього панічно боїться.

Противник не здається

Тобто проблеми країни-агресорки комплексно наростають, але, розуміючи це, противник не збирається здаватися. Черник зауважив, що це справді унікальна ситуація. Він переконаний, що українській стороні ще зарано видихати і слід готуватися до розвитку воєнних подій, бо насправді важкі битви – ще попереду.

Експерт зазначив, що у разі оголошення мобілізації в росії окупанти можуть "поперти" будь-куди. Варто розуміти, що противник програє, але прийняти поразку в класичному вигляді, тобто зробити "жест доброї волі" і просто вийти, не може. Така поразка означатиме фізичну смерть путіна.

"Ані путін, ані його оточення не погодяться на жоден варіант Гааги. Цього не буде. Вони добре пам'ятають найближчі історичні приклади, і пам'ятають, що усі тирани, які програють, погано закінчують. Вони це усвідомлюють, отже битимуться на смерть", – підсумував Черник.

Черник про можливість оголошення загальної мобілізації в росії: дивіться відео

Росіяни панікують через поправки про мобілізацію

Поправки до кримінального кодексу, внесені російською держдумою передбачають кримінальне покарання за так звані злочини, скоєні у період мобілізації та воєнного стану. Так, наприклад, за добровільну здачу в полон росіян можуть ув'язнити на 3 – 10 років, за самовільне залишення військової частини – на 5 – 10 років, а за невиконання наказу – на 2 – 3 роки.

Дізнавшись про таке рішення власної влади росіяни почали панікувати та передавати "привіт" Північній Кореї, адже їхня країна все більше і більше її нагадує. Вони бояться мобілізації, планують ховатися або ж навпаки – шукати путінський бункер.