Про це 24 каналу розповів головний консультант Інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Він також зазначив, що потрібно розуміти, що зараз росія у пастці – адже, якщо вони зараз скажуть, що розпочинають мобілізацію, то невідомо, якою буде реакція суспільства.

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На думку фахівця, якщо окупанти все ж наважаться оголосити її (мобілізацію – 24 канал ред.) в окремих регіонах, то це буде суттєвою підставою для внутрішніх заворушень.

Інше питання, за словами Уса, це те, що всі ці різні національні меншини в росії не розуміють – денацифікація відбувається саме у них.

У москві і пітєрі нічого не відбувається, бо в кремлі розуміють, що революції зароджуються саме в центрі. На мою думку, за умов загальної мобілізації в росії, всі ці "білолєнточники" дуже різко стануть яструбами і скинуть владу, бо це вже буде занадто,

– переконаний Іван Ус.

"Я не вірю у загальну мобілізацію в росії і навіть у часткову в регіонах, адже це надто великий ризик для путіна", – резюмує фахівець.

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