Об этом 24 каналу рассказал главный консультант Института стратегических исследований Иван Ус. Он также отметил, что нужно понимать, что сейчас россия в ловушке – ведь если они сейчас скажут, что приступают к мобилизации, то неизвестно, какой будет реакция общества.

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По мнению специалиста, если оккупанты все же отважатся объявить ее (мобилизацию – 24 канал ред.) в отдельных регионах, то это будет существенным основанием для внутренних беспорядков.

Другой вопрос, по словам Уса, это то, что все эти разные национальные меньшинства в россии не понимают – денацификация происходит именно у них.

В Москве и Питере ничего не происходит, потому что в кремле понимают, что революции зарождаются именно в центре. По моему мнению, при общей мобилизации в россии, все эти "белоленточники" очень резко станут ястребами и свергнут власть, потому что это уже будет слишком,

– убежден Иван Ус.

"Я не верю в общую мобилизацию в россии и даже в частичную в регионах, ведь это слишком большой риск для путина", – резюмирует специалист.

Детальнее о рисках мобилизации в россии на фрагментацию страны-террориста: смотрите видео