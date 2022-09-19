Таку думку 24 каналу озвучив президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов. Раніше президент США Джо Байден заявив, що фактів того, що Китай постачає зброю росії, немає.

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Ознак "охолодження" немає

Харитонов розповів, що ознак "охолодження" стосунків між Китаєм і росією немає. Є те, що путін заявив, ніби він має уточнити Сі Цзіньпіну мету й деталі своєї війни в Україні. Далі ж чітко і зрозуміло те, що Китай і росія будуть посилювати свою співпрацю.

Про це заявило МЗС Китаю. Та і якщо подивитись на коло осіб, що були присутні на зустрічі з путіним – це вся китайська верхівка,

– зазначив президент ГО "Ліберально-демократична ліга України".

Голова радбезу росії вже в Пекіні

Він продовжив: як наслідок ми бачимо те, що голова радбезу росії патрушев уже в Пекіні буде конкретизувати угоди між путіним і Сі Цзіньпінем. Вони стосуються безпеки у країнах і у світі.

"Повірте, якщо путін і Сі Цзіньпін уперше після "кривавої Олімпіади" зустрілись особисто, значить у них був привід про щось дуже серйозно особисто поговорити. Однак це явно не про те, що не подобається росіянам", – зауважив Харитонов.

Можливі санкції від США

Президент ГО "Ліберально-демократична ліга України" сказав, що коли США заявили, мовляв, не бачать фактів постачання зброї з Пекіну в москву, вони дають Китаю місце для дій. Усе ж конкретних ознак, як-от дронів з Ірану – немає.

Америка дає Китаю змогу відступити, переосмислити щось і прямо не діяти,

– наголосив він.

Китай за росію

Харитонов додав, що Китай уже повноцінно за росію. Його пропаганда вже підготувала мільярдне населення до того, що підтримка росії й перемога росії – це нормально. Навпаки, якщо Сі Цзіньпін скаже, що припиняє підтримку країні, яку він оголосив топбратерською державою, то це викличе питання в китайців.

"Перш ніж проаналізувати Китай, треба добре розуміти, чим він є насправді всередині", – підсумував він.

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