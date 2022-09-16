Про це 24 каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман. Він повторив слова експертів про те, що незрозуміло, як путін хоче зробити росію імперією, якщо там немає населення, тож це неможливо.

До теми Це ганьба для путіна, – Яковина про те, як диктатора принизили на саміті ШОС

За його словами, на таку велику країну населення дійсно мало і розподілене воно нерівномірно по регіонах. Проте він каже, що Китай не претендує на ці малозаселені території.

Китай і так сьогодні контролює велику кількість земель та підприємств на далекому сході. Якщо чесно, він контролює цілі міста. китай навіть створив свої міста в росії, які не позначені на картах,

– пояснив Шейтельман.

Він наголосив, що ніхто на сьогодні не може порахувати, скільки китайці живе в сибірі чи на далекому сході росії.

Був великий проєкт від журналістів, які знімали в цих містах.

"Де такі собі мегасела, в яких живуть десятки чи сотні тисяч китайців. Вони взяли в оренду частину лісу чи річки і там зробили якесь господарство. Там не діють закони росії, все це розташоване біля прикордонних районів з Китаєм", – сказав Шейтельман.

Політтехнолог запевнив, що де-факто Китай контролює такі міста, але де-яре йому це не потрібно. Все, що потрібно Китаю, – це знижки на оренду.

Китай не збирається приєднувати чи анексувати ці території, це не в його інтересах. Але задешево взяти в оренду Китай буде радий,

– сказав він.

Політтехнолог згадав, що нещодавно бачив відео з села на далекому сході росії, де всі говорять китайською, але в них іноді "проскакують" російські слова.

Дивіться повне інтерв’ю з Михайлом Шейтельманом: відео 24 каналу



До слова, на саміті ШОС зустрілися лідери росії та Китаю. Путін подякував за "зважену позицію" щодо України, назвав війну "кризою" і запевнив, що розуміє занепокоєння Китаю і може все пояснити. Сі Цзіньпін у відповідь сказав, що готовий співпрацювати з росією та надавати підтримку її інтересам.