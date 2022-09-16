Об этом 24 каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он повторил слова экспертов о том, что непонятно, как путин хочет сделать россию империей, если там нет населения, поэтому это невозможно.

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По его словам, на столь большую страну населения действительно мало и распределено оно неравномерно по регионам. Однако он говорит, что Китай не претендует на эти малозаселенные территории.

Китай и так сегодня контролирует большое количество земель и предприятий на дальнем востоке. Если честно, то он контролирует целые города. Китай даже создал свои города в россии, которые не обозначены на картах,

– объяснил Шейтельман.

Он подчеркнул, что никто сегодня не может посчитать, сколько китайцы живет в сибири или на дальнем востоке россии.

Был большой проект от снимавших в этих городах журналистов.

"Где такие мегасела, в которых живут десятки или сотни тысяч китайцев. Они взяли в аренду часть леса или реки и там сделали какое-то хозяйство. Там не действуют законы россии, все это расположено у приграничных районов с Китаем", - сказал Шейтельман.

Политтехнолог заверил, что де-факто Китай контролирует такие города, но где-то ему это не нужно. Все, что нужно Китаю – это скидки на аренду.

Китай не собирается присоединять или аннексировать эти территории, это не в его интересах. Но по дешевке взять в аренду Китай будет рад,

– сказал он.

Политтехнолог вспомнил, что недавно видел видео из села на далеком востоке россии, где все говорят по-китайски, но у них иногда "проскакивают" русские слова.

Смотрите полное интервью с Михаилом Шейтельманом: видео 24 канала



К слову, на саммите ШОС встретились лидеры россии и Китая. Путин поблагодарил за "взвешенную позицию" в отношении Украины, назвал войну "кризисом" и заверил, что понимает обеспокоенность Китая и может все объяснить. Си Цзиньпин в ответ сказал, что готов сотрудничать с россией и оказывать поддержку ее интересам.