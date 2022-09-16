Пожежу у Чанша вже вдалося загасити, однак кількість жертв поки невідома. Таке повідомило видання Routers з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Що відомо про пожежу в Чанша

За даними ЗМІ, у будівлі зберігали 35 тонн палива для серверів. А кількість загиблих може сягати кілька сотень.

Десятки поверхів будівлі China Telecom заввишки понад 200 метрів (656 футів) "горіли з великою інтенсивністю", посилаючи густий дим у небо,

– повідомила китаська телекомпанія CCTV.