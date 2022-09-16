Пожар у Чанша уже удалось потушить, однако количество жертв пока неизвестно. Об этом сообщило издание Routers со ссылкой на местные СМИ.

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Что известно о пожаре в Чанша

По данным СМИ, в здании хранили 35 тонн топлива для серверов. Количество погибших может достигать нескольких сотен.

Десятки этажей здания China Telecom высотой более 200 метров (656 футов) "горели с большой интенсивностью", посылая густой дым в небо,

– сообщила китайская телекомпания CCTV.