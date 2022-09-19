Байден заявив, що попередив також Цзіньпіня, до яких наслідків може призвести порушення санкцій проти росії. Президент США зауважив: він зателефонував китайському колезі не для погроз, а просто, аби донести інформацію.

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Якщо ви думаєте, що американці та інші продовжуватимуть інвестувати в Китай після порушення санкцій, введених проти росії, я думаю, що ви робите величезну помилку. Але це ваше рішення,

– заявив Байден.

Байден доручив Держдепу виділити Україні військову допомогу

США продовжують підтримувати Україну у боротьбі з російськими окупантами. Зокрема, виділяють необхідні гроші.

У вересні 2022 року Байден доручив Держдепу виділити Україні військову допомогу на 600 мільйонів доларів. На сайті Білого дому мовиться, що Байден делегував держсекретареві право виділити до 600 мільйонів доларів на оборонні вироби та послуги України.

Це відбулося відповідно до закону країни про іноземну допомогу 1961 року.

Окрім того, Байден обговорив підтримку України з лідерами країн НАТО.

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