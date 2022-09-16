Лише нещодавно ми отримали новий пакет допомоги від США. А на сайті Білого дому вже з'явився Меморандум держсекретаря про виділення наступного.

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Байден доручив виділити гроші для України

Президент США Джо Байден відповідно до закону країни про іноземну допомогу 1961 року делегував держсекретареві повноваження керувати вилученням до 600 мільйонів доларів США.

Відповідно до своїх президентських повноважень, я делегую держсекретареві право виділити до 600 мільйонів доларів на оборонні вироби та послуги, а також на військову освіту й навчання у рамках допомоги Україні,

– мовиться у повідомленні.

Ці кошти спершу спрямують на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони США. Держдеп для цього має прийняти необхідні рішення.

У Пентагоні повідомили, що новий пакет військової допомоги США для України містить боєприпаси для HIMARS, артснаряди, радари, системи боротьби з безпілотниками та інше.

Допомога США для України

В одному з останніх пакетів президент США Джо Байден схвалив виділення близько 675 мільйонів доларів для нашої держави. В Офісі Президента одразу відреагували на нову підтримку Сполучених Штатів.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак подякував Сполученим Штатам за нову допомогу.

Крім того, США допомагають нам та іншим країнам, для яких потенційно може бути загроза від росії. Зокрема, це наші країни-сусіди. Окрім військової допомоги також надають і гуманітарну.

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