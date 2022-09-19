Байден заявил, что предупредил также Цзиньпиня, к каким последствиям может привести нарушение санкций против россии. Президент США отметил: он позвонил по телефону китайскому коллеге не для угроз, а просто, чтобы донести информацию.

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Если вы думаете, что американцы и другие будут продолжать инвестировать в Китай после нарушения санкций, введенных против россии, я думаю, что вы совершаете огромную ошибку. Но это ваше решение,

– заявил Байден.

Байден поручил Госдепу выделить Украине военную помощь

США продолжают поддерживать Украину в борьбе с российскими оккупантами. В частности, выделяют нужные средства.

В сентябре 2022 года Байден поручил Госдепу выделить Украине военную помощь в 600 миллионов долларов. На сайте Белого дома говорится, что Байден делегировал госсекретарю право выделить до 600 миллионов долларов на оборонные изделия и услуги Украины.

Это произошло в соответствии с законом страны об иностранной помощи в 1961 году.

Кроме того, Байден обсудил поддержку Украины с лидерами НАТО.

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